اليوم السابع
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اليوم.. بدء تطبيق إعفاء المستثمرين المحليين من ضريبة الدمغة بالبورصة

الأحد، 02 يناير 2022 09:33 ص
اليوم.. بدء تطبيق إعفاء المستثمرين المحليين من ضريبة الدمغة بالبورصة الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حلول موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة بالبورصة المصرية، المقررة بالمادة رقم 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتباراً من اليوم الأحد.

وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلى الأخص المادة الخامسة منه، وطالبت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، جميع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية الالتزام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراعاة تنفيذ تلك الأحكام.


الرقابة المالية

ضريبة الدمغة

البورصة

دمغة البورصة

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