"هيئة الدواء" تكشف الطرق الآمنة لحفظ العقاقير والمستحضرات الدوائية

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة.

وأهابت الهيئة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى للحصول علي الأدوية. يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.