"هيئة الدواء" تكشف الطرق الآمنة لحفظ العقاقير والمستحضرات الدوائية

وجهت هيئة الدواء المصرية، سلسلة من التعليمات للمواطنين خاصة بطرق حفظ الدواء أولها التأكد من حفظ الدواء بالشكل الصحيح مع الاحتفاظ بأشرطة الدواء في عبواتها ومراعاة حفظ الأدوية الحساسة للشمس داخل العبوة المغلفة بالألومنيوم، للحفاظ على تركيز المادة الفعالة والحد من تكسيرها.
وأكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة.
وأهابت الهيئة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى للحصول علي الأدوية.
يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة