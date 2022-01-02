اليوم السابع
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هل يمكن صرف أدوية بها مادة لوراتادين بدون روشتة؟ هيئة الدواء تجيب

الأحد، 02 يناير 2022 04:47 م
هل يمكن صرف أدوية بها مادة لوراتادين بدون روشتة؟ هيئة الدواء تجيب هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إنه يمكن صرف الأدوية التى تحتوى على مادة لوراتادين بدون وصفة طبية، وأضافت أن الأدوية التى تحتوى على مادة لوراتادين، المضاد للحساسية، يمكن صرفها بدون وصفة طبية.

وأضافت هيئة الدواء المصرية: الأدوية التي تحتوى علي مادة لوراتادين آمنة وفعالة؛ عند اتباع الإرشادات الموجودة في النشرة الداخلية للدواء.

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى للحصول علي الأدوية.
 
يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.

 


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