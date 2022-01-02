هل يمكن صرف أدوية بها مادة لوراتادين بدون روشتة؟ هيئة الدواء تجيب

وأضافت هيئة الدواء المصرية: الأدوية التي تحتوى علي مادة لوراتادين آمنة وفعالة؛ عند اتباع الإرشادات الموجودة في النشرة الداخلية للدواء.

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى للحصول علي الأدوية.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.