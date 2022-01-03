منحة ألمانية للشباب العربى لمعايشة نواب البوندستاج براتب 500 يورو شهريًا

أعلن البرلمان الألمانى "البوندستاج" عن برنامج الدول العربية الخاص بالمنحة البرلمانية الدولية، والذى يدعو فيه الشباب المهتمين بالسياسة من دول المنطقة العربية، ويرغبون فى العمل من أجل تحقيق القيم الديمقراطية الأساسية فى بلادهم ومجتمع مدنى حيوى، بقضاء 4 أسابيع فى العاصمة الألمانية برلين.

ويمنح البوندستاج المشاركين فى البرنامج الفرصة، للتعرف على النظام البرلمانى الألمانى عبر برنامج مكثف، ومن خلال التدريب العملى فى مكتب أحد نواب البونستاج، للتوفر الفرصة لمعايشة عمل النائب عن قرب والتعرف على صانعى القرار السياسى، وستقوم لجنة مستقلة من البوندستاج باختيار الفائزين بالمنحة.

يحصل المشاركون والمشاركات فالمنحة على منحة شهرية قدرها 500 يورو، إضافة إلى توفير أماكن للإقامة، وتحمل تكاليف السفر وكذلك تحمل تكاليف التأمين الصحى والتأمين ضد الحوادث والتأمين ضد المسئولية عن الحوادث.

وتشترط المنحة أن يحمل المتقدم للمنحة جنسية أحد البلاد العربية، وأن يكون عمر المتقدم أقل من 35 عاما عند بدء المنحة، وأن يكون حاصل على شهادة إتمام دراسة جامعية، وأن يجيد اللغة الألمانية، وأن يكون لديه اهتمام بالعلاقات السياسية والنشاط السياسى الاجتماعى.