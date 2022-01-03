مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة بالمعادى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة المعادى، وتم نقل المتوفي و المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المعادى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى0.