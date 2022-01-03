اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة بالمعادى

الإثنين، 03 يناير 2022 08:29 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة بالمعادى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة المعادى، وتم نقل المتوفي و المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المعادى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى0.


حادث مرورى

اخبار الحوادث

زحام مرورى

المعادى

اوناش المرور

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