"مش هتشوف خطوة رجلك".. الشبورة الكثيفة تغلق طريق شبرا بنها الحر.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من أعلي الطريق الدائري الإقليمي ببنها وعلي بعد 3 كيلو مترات من نزلة طريق شبرا بنها الحر، لاستعراض حالة الطقس الذي تشهده محافظة القليوبية منذ صباح اليوم الإثنين، حيث انتشرت شبورة كثيفة علي الطرق والمحاور تسببت في غلق طريق شبرا بنها الحر أمام الحركة المرورية نظرا لانعدام الرؤية عليه.





وأعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، غلق طريق شبرا بنها الحر من الاتجاهين أمام الحركة المرورية، بسبب الشبورة الكثيفة التى تحجب الرؤية على الطريق، حيث غطت شبورة مائية، صباح اليوم الإثنين، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.



وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.



وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.



فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التى تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار فى الطقس.



ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أنه كلف مديرو المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.



كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسبًا للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.





الشبورة



الشبورة-الكثيفة



الشبورة-الكثيفة-بطريق-شبرا-بنها



الشبورة-الكثيفة-بطريق-شبرا-بنها-الحر



الشبورة-الكثيفة-تغلق-طريق-شبرا-بنها



الشبورة-الكثيفة-تغلق-طريق-شبرا-بنها-الحر



الشبورة-الكثيفة-على-طريق-شبرا-بنها



الشبورة-الكثيفة-على-طريق-شبرا-بنها-الحر



شبورة-كثيفة



شبورة-كثيفة-بطريق-شبرا-بنها



شبورة-كثيفة-بطريق-شبرا-بنها-الحر



شبورة-كثيفة-تغلق-طريق-شبرا-بنها