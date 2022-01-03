وتم التأكيد - خلال اللقاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - على ضرورة إجراء الانتخابات، والقبول بنتائجها تحقيقا لأمن ليبيا وسيادتها، وإنهاء حالة الانقسام التي مرت على ليبيا خلال الأعوام الماضية.

وأشارت وليامز إلى دور بوشناف في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وصولا إلى الانتخابات المقبلة في موعدها.

وفي ذات السياق، قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إنها ستعود إلى طرابلس لمواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة.

ودعت وليامز - في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لـ (وال) - الجميع إلى ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار.