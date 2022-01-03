محافظ بورسعيد: 15 مركزا تكنولوجيا متنقلا تذهب للمواطنين حتى منازلهم

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إن هناك 15 مركزا تكنولوجيا متنقلا تذهب للمواطنين حتى منازلهم، وكأن المركز التكنولوجى ذهب بكامل طاقته إلى المواطنين فى منازلهم من خلال نظام إلكترونى شامل بأحدث النظم.

وأشار المحافظ، خلال كلمته بالمؤتمر الذى جرى عقده فى قاعة فايزة أبو النجا، بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى وجود شبكة موحدة لجميع مبانى الديوان العام وتأمينها بأحدث الأنظمة.

وأكد أن هناك منظومة إلكترونية مترابطة بالمحافظة منها: تطبيق الشاطئ، وتطبيق الإسكان، وبريد إلكترونى لكل موظف وحى وديوان ومديرية، وخدمات إلكترونية تفاعلية للمواطنين، وطرق إلكترونية للمدفوعات والمتحصلات.

ويتضمن برنامج وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوى الهمم، وافتتاح مكاتب بريد: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة فى جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات.