محافظ الوادى الجديد يتابع إنشاءات مجمع المصالح الحكومية ومشروعات رصف الطرق

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، أعمال الانشاءات بمحطة تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى الملحقة بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن الجارى إنشاءه ومشروعات الطرق بالطريق الدائرى توسعة طريق الناضورة، يرافقه المهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والمهندس محسن مغربى مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه المحافظ بالبدء فى إجراءات تأثيث المبانى التى تم الانتهاء منها وفقًا لأحدث النظم المتبعة وسرعة الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالجهات الحكومية والبنوك.

كما تابع خلال جولته، سير العمل بمحطة تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعى، موجها بزيارة أعداد العاملين بالمحطة لاستيعاب الزيادة فى أعداد السيارات وتقليل مدة الانتظار. وفى سياق متصل انتهت الوحدة المحلية لمركز باريس فى محافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، من تجهيز مقر للإسعاف لخدمة منطقة درب الأربعين وقراها.

أكد عادل مراد، رئيس مركز باريس فى الوادى الجديد، فى بيان إعلامى له، اليوم الإثنين، أن الوحدة المحلية لمركز باريس انتهت من تجهيز مقر للإسعاف بالقرية الأولى بدرب الأربعين؛ وذلك لتوفير الخدمات الصحية ودعم المنطقة من خلال مرفق الإسعاف لنقل الحالات المرضية والطوارئ بالإضافة إلى بدء العمل برصف طريق مدينة "باريس- الأربعين" بطول 10 كم، فى إطار تطوير الطرق ورفع كفاءتها وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

وقال عادل، أن المحافظة تواصل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق النائية المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس فى ظل خطة المحافظة بكل مركز