اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 08:54 م
أكرم القصاص
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محافظ الفيوم يناقش مع نقيب مهندسي مصر سبل التعاون المشترك

الإثنين، 03 يناير 2022 08:32 م
محافظ الفيوم يناقش مع نقيب مهندسي مصر سبل التعاون المشترك جانب من اللقاء
الفيوم رباب الجالى

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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس هشام والي نقيب مهندسي الفيوم،  والمهندس هشام أبو سنة نقيب مهندسي القاهرة. 
 
قال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين المحافظة ونقابة المهندسين في عدد من المجالات، وكيفية الاستفادة من الخبرات والكوادر العلمية والهندسية بالنقابة في تنفيذ مشروعات المحافظة. 
 
كما استعرض المحافظ عدداً من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها بمحافظة الفيوم، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي اطسا ويوسف الصديق، وكذلك التحديات التي تواجه المحافظة في تنفيذ المشروعات وآليات التغلب عليها، وخطط إعادة التوازن لبحيرة قارون. 
 
وفي ختام اللقاء، تم إهداء المحافظ درع النقابة العامة للمهندسين، ودرع نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم. 
 
عقب ذلك، قام محافظ الفيوم، يرافقه نقيب مهندسى مصر، بوضع حجر الأساس لنادي مهندسي الفيوم بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة العامة للمهندسين، والنقابة الفرعية للمهندسين بالفيوم، والمهندس طارق جمال الدين رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، والأنبا إبرام مطران الفيوم.
  
وكشف نقيب مهندسي مصر، عن نجاح النقابة العامة للمهندسين بالتعاون مع هيئة المكتب، في إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء نادي المهندسين بالفيوم، ليكون ملتقي لكافة المهندسين لتبادل الخبرات والآراء المتعلقة بكافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع على المواطنين.
 
 

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