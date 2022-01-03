محافظ الفيوم يشهد نهائى مسابقة بنك المعلومات الثقافية للمدارس الثانوية

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المباراة النهائية لمسابقة بنك المعلومات الثقافية لطلاب المدارس الثانوية، التي أقيمت على مسرح مديرية التربية والتعليم، بحضور سماح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التريية والتعليم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

سلم المحافظ، كأس المسابقة والميداليات لطلاب مدرسة الشهيد موسى عوض الثانوية بمركز طامية، بعد فوزهم فى المباراة النهائية على مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

قدم محافظ الفيوم، تهنئته القلبية لجميع الحضور بالعام الميلادي الجديد، كما أعرب عن تهنئته للمدرستين اللتين وصلتا للمباراة النهائية بالمسابقة، مؤكداً أن الجميع فائز بمجرد وصوله إلى النهائي، مثمناً جهود الدكتورة ميرفت عبد العظيم في التعاون المثمر مع المحافظة في مختلف المجالات، ومنها هذه المسابقة التي تسهم في إذكاء روح التنافس الثقافي والمعرفي بين طلاب المدارس الثانوية.

وقال "الأنصاري" إن تعليم الفيوم استطاع إثبات نفسه في العديد من المسابقات في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، موجهاً التحية لجميع أبناءه الطلاب المشاركين في المسابقة الثقافية، موجهاً إياهم بأنهم بالآداء والعمل الجاد يستطيعون الوصول إلى ما يصبون إليه، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، لافتاً إلى حرص المحافظة على توطيد أواصر التعاون مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لدفع معدلات التنمية.

من جانبها، قالت مدير مديرية التربية والتعليم، إن مسابقة بنك المعلومات الثقافية لطلاب المدارس الثانوية قام بالإشراف على تنظيمها إدارات الشئون التنفيذية، والأنشطة، والتعليم الثانوي، ووحدة دمج التكنولوجيا، بمديرية التربية والتعليم، بمشاركة 62 مدرسة حكومية وتجريبية على مستوى الإدارات التعليمية، حيث تم تصعيد مدرسة واحدة على مستوى كل إدارة تعليمية، بواقع 7 مدارس، إضافة إلى مدرسة تجريبية.

وأضافت، أن المدارس التي تم تصعيدها على مستوى الإدارات التعليمية، هي مدرسة جمال عبد الناصر بإدارة غرب التعليمية، وعين شمس بنين بإدارة شرق، والشهيد موسى عوض بإدارة طامية، وقلمشاة الثانوية بإدارة إطسا، وأبشواي الثانوية بإدارة أبشواي، والنزلة الثانوية بإدارة يوسف الصديق، والشهيد محمد عبد الفتاح بإدارة سنورس، ومدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، ووصل إلى المباراة النهائية مدرستا جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، والشهيد موسى عوض، مشيرة أن كل فريق يتكون من 5 طلاب وطالبات، وتشمل المسابقة أسئلة في المجالات الثقافية والمعرفية إضافة إلى التجارب الحياتية والمشروعات القومية.