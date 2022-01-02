محافظ الدقهلية: تفعيل مبادرات التوعية والتثقيف للحفاظ على البيئة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تواصل أعمال تفعيل خطة المحافظة لتنفيذ مبادرات التوعية والتثقيف للحفاظ على البيئة، وأهمية زراعة الأشجار والحفاظ عليها، فى إطار مبادرة "شجرة تساوى حياة"، وكذا تنفيذ قوافل التوعية بمشكلة الزيادة السكانية من منظور بيئى والتعريف بآثارها السلبية على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى من خلال التنسيق الكامل لإدارة التوعية وتنمية القدرات والتواصل المجتمعى التابعة للإدارة العامة للبيئة والمخلفات الصلبة بديوان عام محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى المشاركة ومديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية المختصة ومنسق حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

وفى هذا الاطار أوضحت الدكتورة فاتن السيد مدير ادارة التوعية انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم تنظيم ندوات وملتقيات التوعية والتثقيف للحفاظ على البيئة واهمية زراعة الاشجار والحفاظ عليها، فى عدد من المواقع التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة، استهدفت الطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة وطلاب المعاهد العليا والجامعات وذلك بإشراف المهندس عبدة محمدين مدير عام ادارة البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة، وقالت انه تم تنفيذ ندوات ومتلقات توعية وتثقيف لطلبة وطالبات السنه النهائية بمعهد الخدمة الاجتماعية جامعة الدلتا، وطلاب كلية التمريض جامعة المنصورة، وطلاب مدرسة جيهان السادات الثانوية للبنات ومدرسة الثانوية العسكرية بالمنصورة، وطلاب المعهد الابتدائى الأزهرى بقرية الضهرية بشربين فى اطار مبادرة حياة كريمة.

والجدير بالذكر أنه فى إطار انعقاد هذه الندوات تم تهيئة ونظافة الأشجار بهذه المواقع التعليمية وكذا زراعة الأشجار المثمرة كتدريب عملى للطلاب المستفيدين من الندوات على زراعة الاشجار والحفاظ عليها.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية على ضرورة متابعة تنفيذ الخطة المذكورة لنشر اللون الأخضر والحفاظ عليه بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والعناية بالبيئة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وتجدر الإشارة أنه شارك فى تنفيذ الفاعليات ممثلى ملتقى شباب بيحب مصر، والمجلس القومى للسكان، وصندوق مكافحة الإدمان، والمجلس القومى للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، وفرع محو الأمية، واساتذة ومدراء المدارس المشار اليها واستاذة الجامعة المختصين بالمعاهد والكليات المذكورة وممثلى وحدات تكافؤ الفرص ومسئولى الحدائق بالوحدات المحلية بشرق وغرب المنصورة.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة الارتقاء بالوضع البيئى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030 م، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.