محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة دائمة للتفتيش الدورى على منشآت الصالات الرياضية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا للأطباء والصيادلة مسئولى وأعضاء إدارات العلاج الحر والصيدلة والعلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية، ومسئولى الطب الرياضى بالدقهلية، وذلك بحضور الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والمحاسب علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى التفتيش والمتابعة والشئون الهندسية بديوان عام المحافظة.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التى تتعلق بانشطة بعض المنشآت والكيانات الخاصة التى تقدم خدمات طبية وصيدلية للمواطنين دون حصولها على تراخيص ودون تأهليها لهذا الغرض سواء من ناحية التجهيزات أو الكوادر البشرية مثل صالات الجيم أو مايسمى بمراكز العلاج الطبيعى وأماكن تقدم خدمات الصيدلة وذلك بناء على عدد من الشكاوى وردت للمحافظة فى هذا الشأن.

وأكد المحافظ فى بداية الاجتماع على أننا جميعا كتنفيذيين مسئولين مسئولية كاملة عن أى نوع من الخدمات تقدم للمواطنين من آى رافد من روافد الخدمة بنطاق المحافظة ولابد أن تكون كافة أماكن الخدمات مستوفاة للشروط التى تقرها القوانين والقواعد المنظمة للعمل كل فى مجالة وخاصة الخدمات الطبية والصيدلية حرصا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.

وقرر مختار تشكيل لجنة دائمة تضم فى عضويتها ممثلى الوحدات المحلية وإدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة وإدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة والتفتيش والمتابعة بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة ومن تراة اللجنة لآداء عملها على أكمل وجه على أن يكون لأعضائها حق الضبطية القضائية لتقوم بالمرور الدورى أسبوعيا من خلال خطة مرور مشتركة بين كافة الجهات المعنية للتفتيش على كافة منشآت خدمة الجيم والصالات الرياضية ومايسمى بمراكز العلاج الطبيعى والتأكد من عدم تقديم خدمات طبية وعلاجية للمترددين دون الحصول على التراخيص اللازمة وفحص المؤهلات والتأكد من التأهيل للعاملين بها حرصا على صحة وحياة المواطنين.

وقال "مختار" إن الهدف هو تصحيح وتقنين الاوضاع لهذه المنشآت وفقا للقانون وأن يمارس العاملين فيها عملهم وفقا لتراخيص مزاولة المهنة المطلوبة.

كما قرر قيام إدارة الصيدلة بإعداد خطة يتم تنفيذها اسبوعيا للمرور على المنشآت الصيدلية ومخازن الأدوية والصيدليات للتأكد من التزامها بكافة القوانين والقواعد المنظمة للعمل حرصا على صحة وحياة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصدى لكافة أشكال الفساد وتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع وخاصة المنشآت الطبية والصيدلية وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن، بالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.