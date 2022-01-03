محافظ أسوان: وضع خطة أسبوعية لإزالة 1089 حالة تعد على أرض الدولة

أسوان - عبد الله صلاح

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، اجتماعا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة ولاسيما الواقعة على حرم مجرى نهر النيل والمجارى المائية ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء مجلس المحافظين المنعقد الشهر المنقضى.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب اللواء أشرف عبد الله نائب مدير أمن أسوان ، بالإضافة إلى المهندس محمد على الشرونى وكيل وزارة الرى.

يهدف الاجتماع إلى وضع خطة أسبوعية متكاملة لإزالة كافة التعديات المتبقية بواقع 1089 بعد إزالة 204 حالة خلال الفترة الأخيرة من إجمالى 1293 حالة لتشمل كافة أنواع التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة طبقاً لقاعدة البيانات الخاصة بذلك وربطها بمنظومة التقنين.

وأكد محافظ أسوان، ضرورة تضافر وتكاتف الجهود بين الجهات المعنية سواء مديرية الأمن أو الرى أو الوحدات المحلية لتنظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات المتبقية على جسور مجرى نهر النيل والترع والمصارف ، مع مصادرة المعدات والطلمبات والتشوينات المستخدمة فى التعدى.

وشدد، على عدم التهاون والتعامل بكل حزم مع المخالفين وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة ، مع قطع المرافق العامة وربط عدم الإلتزام للمخالفين بحرمانهم من منظومة الدعم التموينى طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ، علاوة على إعادة التخطيط العمرانى للقرى والمناطق السكنية التي بها مخالفات من أجل تسهيل إدخال الخدمات والتعامل مع المواقف الطارئة ، خاصة من سيارات المطافئ والإسعاف.