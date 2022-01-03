ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. لص يقتل صديقه أثناء التنقيب عن الذهب

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تخلص لص من زميله أثناء تنقيبهما عن الذهب بصحراء أسوان، واستعان بآخرين لدفنه في منطقة صحراوية بالقرب من أحد المحاجر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بإشراف قطاع الأمن العام، مفادها أنه أثناء تواجد (3أشخاص "لهم معلومات جنائية") بإحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، للتنقيب عن خام الذهب، حدثت مشادة كلامية بين اثنين منهم تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحدهما بالتعدى على الثانى بالضرب وطعنه عدة طعنات بالصدر بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته وعقب ذلك قام الآخران بنقل الجثة بسيارة "نصف نقل" ودفنها بمنطقة صحراوية قرب أحد المحاجر بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان وضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر الجانى بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المناطق الصحراوية، أرشدا عن مكان الجثة "تم إستخراجها".