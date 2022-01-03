"مافيش صاحب يتصاحب".. يسرق سيارة صديقه بالسلام لمساومته عليها

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

"مافيش صاحب يتصاحب"، جملة كتبها سائق على توك توك بمنطقة السلام بالقاهرة، لخصت قصة دارت فصولها في نفس المنطقة، عندما سرق شخص سيارة صديقه، وقال المتهم في اعترافاته، إنه نجح في الحصول على نسخة من مفتاح السيارة وسرقتها لمساومته بالأموال.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بأنه حال تواجده بمسكن شقيقته الكائن بدائرة القسم، اكتشف سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أمام العقار سكن شقيقته، وفـى وقـتٍ لاحق ورد إليه إتصالاً هاتفياً ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه تمكن من إستخراج نسخة من مفتاح التشغيل الخاص بالسيارة المستولى عليها وإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ومساومة المجنى عليه على إعادتها له نظير المبلغ المالى المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والسيارة وإتهمه بالسرقة فتم حبسه.