اليوم السابع
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لو حاسس شغلك صعب شوف عم رمضان.. أسطورة الشرقية عمره 75 سنة وبيزرع الأرض بالفأس

الإثنين، 03 يناير 2022 05:45 م
لو حاسس شغلك صعب شوف عم رمضان.. أسطورة الشرقية عمره 75 سنة وبيزرع الأرض بالفأس العم رمضان
الشرقية فتحية الديب

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" قبل قليل بث مباشر حول قصة كفاح العم "رمضان الشيخ" صاحب الـ75 عاما ومازال يعمل فى الأرض الزراعية ويكافح سعيا على المعيشة.

قال العم "رمضان محمود الشيخ" إنه من مواليد 1946 بمدينة بلبيس محافظة الشرقية، ولم ينل حظه من التعليم فورث من ابيه أمور الفلاحة واتقنها فى الصغر وفى الكبر استأجر قطعة أرض وعمل على زراعتها.

 

وأردف أن الله رزقه بخمسة أبناء حرص علي تعليمهم جميعا ومن بينهم مهندس معمارى ومدرسة وزوجهم،وان الأرض هى كل حياته يستيقظ مع صوت إذاعة القرآن الكريم لإذاعة قرآن الفجر ويصلى فرض ربه، ثم يصطحب المواشى إلى الأرض فى السابعة صباحا ويظل بالأرض حتى قرآن العصر، ويعكف على زراعة المحاصيل الزراعية بمفرده ورعاية أرضه.

 

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