لصوص السيارات بالقاهرة يعترفون: نسرقها بأسلوب "الفك"

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

أسقطت الشرطة أخطر عصابة لسرقة السيارات في النزهة بالقاهرة، حيث اعترف اللصوص بسرقة المركبات بأسلوب "الفك"، وأنهم يبيعون المسروقات لعملائهم. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى سيارة يستقلها 3 أشخاص، بفحصهم تبين أنهم (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

وعُثر بداخل السيارة على مجموعة من أجزاء السيارات، بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أجزاء السيارات بأسلوب "الفك"، وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، واعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

وأضافوا بالتصرف فى مجموعة من متحصلات نشاطهم بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة فتم حبس المتهمين.