اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 03:42 م
أكرم القصاص
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لاوس تستقبل الشحنة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك تبرعت بها الولايات المتحدة

الإثنين، 03 يناير 2022 03:26 م
لاوس تستقبل الشحنة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك تبرعت بها الولايات المتحدة لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت صحيفة "ذا لواتيان تايمز" المحلية أن لاوس استقبلت اليوم الإثنين، شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 تبرعت بها الولايات المتحدة عبر مرفق كوفاكس، موضحة أن الشحنة التي تعد الأولى من شحنتين من المقرر تسليمهما إلى لاوس تتضم 799 ألفا و110 جرعات من لقاح فايزر-بيونتيك.

وأوضحت الصحيفة أن المجموع الكلي للشحنتين يبلغ مليونا و698 ألفا و840 جرعة، مؤكدة أنه من المقرر وصول الشحنة الثانية منتصف الشهر الجاري.

ويأتي هذا التبرع بعد تقديم الولايات المتحدة مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون إلى لاوس في يوليو من العام الماضي.


لاوس

الولايات المتحدة

لقاح جونسون آند جونسون

كوفاكس

كورونا

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