اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 11:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف تغير عداد الكهرباء لمسبق الدفع وتخلص من الفواتير فى 3 خطوات؟.. اعرفها

الإثنين، 03 يناير 2022 09:55 م
كيف تغير عداد الكهرباء لمسبق الدفع وتخلص من الفواتير فى 3 خطوات؟.. اعرفها عداد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى خطوات بسيطة فقط يمكنك تغيير عداد الكهرباء التقليدى لآخر مسبوق الدفع للتخلص من صداع فواتير الاستهلاك الشهرية، تستطيع من خلالها التقديم على طلب إلكترونيا أو من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وفيما يلى خطوات تغير العداد لمسبوق الدفع :

 

1-تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لتغير العداد التقليدى باخر مسبوق الدفع.

 

2-تقديم طلب تقسيط ثمن العداد بواقع 50 جنيه فى الشهر تخصم من عملية الشحن.

 

3-يمكنك تقديم طلب تغيير عداد الكهرباء لآخر مسبوق الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بدون الحاجة إلى الذهاب لشركة توزيع الكهرباء.

 

- مميزات العداد مسبوق الدفع:

 

1- يقضى بشكل نهائى على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

 

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

 

3- يساعد المواطن على ترشيد الاستهلاك لانه تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

 

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

 

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

 

6-يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

 

7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشرى فى عملية المحاسبة على الاستهلاك ولكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

مميزات العداد مسبوق الدفع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بـ 50 جنيها فى الشهر حول عداد الكهرباء إلى مسبوق الدفع.. تعرف على التفاصيل

الإثنين، 03 يناير 2022 01:00 ص

تعرف على خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 07:00 ص

لو تركيب عداد الكهرباء تأخر عن البرنامج الزمنى المحدد.. اتبع هذه الخطوات

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 09:00 ص

13معلومة عن عداد الكهرباء الكودى تجعلك تبادر بتغيير نظام "الممارسة"

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:00 ص

تعرف على الفئات أصحاب الأولوية فى تركيب عدادات الكهرباء الكودية

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 06:00 ص

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. تعرف عليها

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 01:41 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة