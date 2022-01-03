كوريا الجنوبية تسجل 111 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

سول (أ ش أ)

سجلت كوريا الجنوبية ،اليوم الاثنين، 111 حالة إصابة جديدة بسلالة أوميكرون المتحورة شديدة العدوى لفيروس كورونا، مما رفع إجمالى حالات الإصابة به إلى 1,318 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن العدد التراكمي للإصابات بالسلالة المتغيرة تخطى حاجز الألف، بعد شهر واحد فقط من تسجيل الإصابة الأولى في الأول من ديسمبر بين مسافرين عائدين من الخارج.

يذكر أن كوريا الجنوبية ألغت مراسم قرع الجرس السنوية فى نهاية العام فى جميع أنحاء البلاد للعام الثانى على التوالى وسط تفشى جائحة كورونا.