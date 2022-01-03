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كواليس انقلاب 3 سيارات بإحدى الترع فى أبو النمرس جنوب الجيزة.. لايف

الإثنين، 03 يناير 2022 10:45 ص
كواليس انقلاب 3 سيارات بإحدى الترع فى أبو النمرس جنوب الجيزة.. لايف حادث تصادم - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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قدم اليوم السابع بثا جديدا، شرح فيه كواليس انقلاب 3 سيارات بإحدى الترع فى أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى بمنطقة أبو النمرس، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب 3 سيارات ملاكى بترعة البحارة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وانتشال السيارات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق تحقيقاتها واستمعت لأقوال المصابين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الأوسطى بالبدرشين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حيث تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطى بالبدرشين، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال، واصطدام سيارتين بها، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

 

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة المرور لطبيعتها بالطريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق تحقيقاتها، واستمعت لأقوال المصابين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


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