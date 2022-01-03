قطع الكهرباء عن بعض قرى مركز بنى سويف 4 ساعات من اليوم إلى الخميس

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف، اعتبارا من اليوم الإثنين حتى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات.

وبحسب بيان القطاع، سيتم قطع الكهرباء اليوم الإثنين "3/1" عن قرية الكوم الأحمر وسعيد خفاجى، ويوم الثلاثاء "4/1" عن قرية رياض باشا، ويوم الأربعاء "5/1" عن قرية سنور، ويوم الخميس "6/1" عن الحمرايا.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.