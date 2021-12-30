اليوم.. فصل الكهرباء 5 ساعات عن بعض قرى مركزى بنى سويف وناصر للصيانة

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقررفصل التيار عن قرى "الحمرايا، بني سليمان، محطة مياه أبوسليم، العلالمة مركز بني سويف، وقرية أبو صالح مركز ناصر"، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، اعتباراً من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة.
وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.
اليوم.. فصل الكهرباء 5 ساعات عن بعض قرى مركزى بنى سويف وناصر للصيانةالخميس، 30 ديسمبر 2021 01:00 ص
قطع الكهرباء - أرشيفية
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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقررفصل التيار عن قرى "الحمرايا، بني سليمان، محطة مياه أبوسليم، العلالمة مركز بني سويف، وقرية أبو صالح مركز ناصر"، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، اعتباراً من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة.
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