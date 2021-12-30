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اليوم.. فصل الكهرباء 5 ساعات عن بعض قرى مركزى بنى سويف وناصر للصيانة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:00 ص
اليوم.. فصل الكهرباء 5 ساعات عن بعض قرى مركزى بنى سويف وناصر للصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقررفصل التيار عن قرى "الحمرايا، بني سليمان، محطة مياه أبوسليم، العلالمة مركز بني سويف، وقرية أبو صالح مركز ناصر"، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، اعتباراً من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة.

وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.


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