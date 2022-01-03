اليوم السابع
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فكرى الهوارى أمام النيابة.. استعدادات للتحقيق مع مدير هايبر.. لايف

الإثنين، 03 يناير 2022 10:52 ص
فكرى الهوارى أمام النيابة.. استعدادات للتحقيق مع مدير هايبر.. لايف تحقيق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قدم اليوم السابع بثا جديدا، شرح فيه الاستعدادات للتحقيق مع فكري الهواري، حيث القى رجال المباحث القبض على فكرى الهوارى مدير سلسلة أسواق هايبر وان، لاتهامه بالإساءة لأجهزة الدولة ورجال الشرطة، حيث تم ضبطه بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
 
كانت مقاطع فيديو قد سجلها أحد الأشخاص للمتهم خلال الإساءة لأجهزة الدولة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض عليه بكومباوند سكنى بمدينة الشيخ زايد. تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

فكرى الهوارى

أخبار الحوادث

الامن يلقي القبض على فكرى الهوارى

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