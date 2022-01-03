اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 03:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 1.850 مليون سيدة وإحالة 360 ألفا لمراكز الإحالة بالدقهلية ضمن "100 مليون صحة"

الإثنين، 03 يناير 2022 02:04 م
فحص 1.850 مليون سيدة وإحالة 360 ألفا لمراكز الإحالة بالدقهلية ضمن "100 مليون صحة" الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه خلال السنة الثانية لمبادرة دعم المرأة المصرية قدمت المبادرة خدماتها للسيدات بداية من سن الـ 18 سنة، حيث بلغ إجمالى السيدات المفحوصة اعتبارا من يوليو 2020 م حوالي مليون و850 ألف سيدة وحتى الآن. 

يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة وأوضح مكي ان هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم واجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لاورام سرطان الثدي. 
 
وأوضح مكي أنه تم تحويل أكثر من 360 ألف سيدة الى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة كما تم تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 90 الف سيدة مابين علاج جراحي ودوائي. 
 
 الجدير بالذكر أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية  على مستوى المحافظة، جاء ذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة المصرية.
 
 
 
 
 
 

 


الدقهليه

صحة الدقهلية

مستشفيات الدقهليه

مبادرة دعم المرأة المصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة