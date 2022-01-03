فحص 1.850 مليون سيدة وإحالة 360 ألفا لمراكز الإحالة بالدقهلية ضمن "100 مليون صحة"

يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة وأوضح مكي ان هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم واجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لاورام سرطان الثدي.

وأوضح مكي أنه تم تحويل أكثر من 360 ألف سيدة الى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة كما تم تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 90 الف سيدة مابين علاج جراحي ودوائي.

الجدير بالذكر أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية على مستوى المحافظة، جاء ذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة المصرية.