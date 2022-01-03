غثاء السيل بمناطق وسط سيناء بعد يوم من سقوط الأمطار.. صور

وأظهرت هذه الصور قوة السيول، وهو ما يعرف باسم "غثاء السيل"، وفى مناطق بدأت السيول على شكل تجمعات مائية.

وكانت غسلت مياه الأمطار شوارع مدينة العريش بشمال سيناء، حيث استمر سقوط المطر حتى صباح اليوم، وعادت الشمس للظهور مجددا، فيما لا تزال آثار المطر على الشوارع، ودفعت محافظة شمال سيناء بمعدات لسحب مياه تجمعت فى برك من على مسار شوارع رئيسية وفرعية.

وشهدت شمال سيناء ليلة أمس وصباح اليوم، هطول أمطار متوسطة على مناطقها الشمالية وشملت مدينة العريش ، والشيخ زويد وبئر العبد، وتسببت الأمطار فى عودة ظهور البرك بشوارع مدينة العريش والتى أعاقت حركة السير جزئيا فى الشوارع الفرعية وأمام سوق السمك بوسط المدينة، كما شهدت مناطق وسط سيناء مجددا عودة السيول لمسارات أودية فى مناطق نخل والحسنة .

وقال أهالى انه سقطت حبات من البرد اثناء هطول الأمطار فى مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء.

وكانت عادت الحركة لطبيعتها لطريق النفق نويبع بعد إغلاقه أمس بسبب السيول.

وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل لـ"اليوم السابع"، انه شهدت مناطق نخل بوسط سيناء سيول قادمة من منطقة العجمة مرورا بالمالحة فى جنوب سيناء، حتى قرية ابو جريده حتى منطقة الشياحة بنخل وصولا إلى منطقة سيل العدام على الطريق الدولى النفق نويبع، مرورا بمدينة نخل.

أضاف أن السيول مرت بوادى البروك ووادى الحمضه ووادى الرواق فى منطقه الغبيه وصبت فى سد الروافعة ثم وادى العريش.

وقال انه تم قطع الطريق وتكدست السيارات، وتم فتح الطريق بعد مرور السيل، وعادت الحركة على الطريق ولا توجد خسائر بشرية وخسائر فى الممتلكات.

وإشار إلى انه تمت متابعة وترصد حركة السيل بإبلاغ المشايخ والمواطنين لمجلس المدينة وتمت المتابعة من رئيس المجلس والأجهزة المعنية.

وشهدت شمال سيناء هذه الليلة أجواء متقلبة مابين سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وسقوط حبات برد فى مناطق أخرى.

وشهدت المناطق الساحلية سقوط امطار خفيفة على سواحل مدينة العريش ومتوسطة بمناطق بئر العبد .

وقال أهالى بمناطق وسط سيناء إن جريان محدود لمياه السيول شهدته اودية بنطاق مركز نخل واطراف مركز الحسنة، كما تساقطت حبات برد فى بعض المناطق .

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن غرفة العمليات تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية فى مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية بمتابعة الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.

وأكد المحافظ، أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه تم توزيعها فى أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء وبدأت فى سحب المياه المتجمعة بالشوارع .

وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.



سيول محدودة



غثاء السيل الزبد بمسار وديان بوسط سيناء



مسارات وديان بسيطة