طقس شمال سيناء: هطول أمطار متوسطة بالشمال وسيول فى مناطق الوسط

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شمال سيناء اليوم، هطول أمطار متوسطة على مناطقها الشمالية شملت مدينة العريش، والشيخ زويد وبئر العبد.

وتسببت الأمطار فى عودة ظهور البرك بشوارع مدينة العريش أعاقت حركة السير جزئيا فى الشوارع الفرعية وأمام سوق السمك بوسط المدينة .

كما شهدت مناطق وسط سيناء مجددا عودة السيول لمسارات أودية فى مناطق نخل والحسنة .

وقال الأهالى، إنه سقطت حبات من البرد أثناء هطول الأمطار فى مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء.

وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل لـ "اليوم السابع"، إنه شهدت مناطق نخل بوسط سيناء سيول قادمة من منطقة العجمة مرورا بالمالحة في جنوب سيناء، حتي قرية أبو جريدة حتى منطقة الشياحة بنخل وصولا إلى منطقة سيل العدام علي الطريق الدولي النفق نويبع، مرورا بمدينة نخل.

أضاف، أن السيول مرت بوادي البروك ووادي الحمضة ووادي الرواق في منطقة الغبية وصبت في سد الروافعة ثم وادي العريش.

وأشار، إلى أنه تمت متابعة وترصد حركة السيل بإبلاغ المشايخ والمواطنين لمجلس المدينة، وتمت المتابعة من رئيس المجلس والأجهزة المعنية.

وشهدت شمال سيناء، هذه الليلة أجواء متقلبة ما بين سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وسقوط حبات برد فى مناطق أخرى.

وشهدت المناطق الساحلية سقوط أمطار خفيفة على سواحل مدينة العريش ومتوسطة بمناطق بئر العبد .

وقال أهالى بمناطق وسط سيناء، إن جريان محدود لمياه السيول شهدته اودية بنطاق مركز نخل واطراف مركز الحسنة، كما تساقطت حبات برد فى بعض المناطق .

واعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن غرفة العمليات تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية بمتابعة الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.