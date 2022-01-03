غانا تتلقى 1.7 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا‎‎"

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تلقت غانا 1.7 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" تبرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية لهذا البلد الإفريقي عبر مبادرة الوصول العالمي للقاحات "كوفاكس".

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لجرعات اللقاح التي تلقتها غانا من الولايات المتحدة إلى 7 ملايين جرعة منذ شهر سبتمبر الماضي، بينما يُشكل التبرع الأخير جزءاً من 1.2 مليار جرعة لقاح تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بها لدول العالم خلال الفترة المقبلة، وقد تبرعت الولايات المتحدة بالفعل بـ 350 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا منها 100 مليون جرعة وجهت إلى 43 دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي حفل تسلم اللقاحات، أكدت سفيرة الولايات المتحدة في غانا ستيفاني سوليفان، حسبما نقلت صحف محلية في العاصمة أكرا، أن بلادها قدمت بالفعل 580 مليون دولار لدعم عمل الشركاء متعددي الأطراف للمساعدة في مواجهة وباء "كورونا" وتعزيز أنظمة الصحة العامة.

ومن جانبه، قال وزير الصحة في غانا كواكو أجيمان مانو، الذي تسلم اللقاحات نيابة عن بلاده، إن حكومة غانا خصصت الكثير من الموارد لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد، داعيا مواطني بلاده إلى الاستفادة من هذه الجرعات والإقدام على تلقي اللقاح.