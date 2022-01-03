طلقة طائشة تنهي حياة عامل في 15 مايو

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

لقي عامل مصرعه في 15 مايو بالقاهرة، وذلك بعدما خرجت طلقة طائشة من سلاح أودت بحياته.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو، بإطلاق عيار نارى ووجود متوفى بأحد العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم العثور على جثة (عامل بناء ، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط) بإحدى الغرف بشقة سكنية تحت الإنشاء وبها إصابات عبارة عن طلق نارى خرطوش بالرأس.

بالفحص وسؤال ( 6 عاملين بناء مقيمين صحبة المتوفى) قرروا بأنه حال تواجدهم بإحدى الغرف بالشقة محل الواقعة، وتواجد المتوفى داخل غرفة أخرى بذات الشقة نمى إلى سمعهم صوت طلق نارى ، وبإستبيان الأمر عثروا على جثة المتوفى على النحو المشار إليه وبجواره سلاح نارى "فرد خرطوش" يملكه (مقاول عمال ، مقيم بذات العنوان).

بالفحص تبين أنه حال تواجد المتوفى داخل الغرفة محل الواقعة قام بالعبث بالسلاح النارى المشار إليه مما أدى إلى خروج طلقة عن طريق الخطأ محدثةً إصابته التى أودت بحياته ، وعقب علم المقاول بالواقعة قام بإخفاء السلاح النارى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المقاول المشار إليه .. وبمواجهته بما جاء بأقوال العمال أيدها .. وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى (فرد خرطوش وبداخله فارغ من ذات العيار وعدد 5 طلقات من ذات العيار " المستخدم في الواقعة") بمكان إخفائه داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء بالمنطقة محل البلاغ فتم حبس المتهم