ضبط 91 قطعة سلاح و240 قضية مخدرات فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (91) قطعة سلاح نارى، و(240) قضية مخدرات، وتنفيذ (46554) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط (6) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (29) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (30) متهم "لعدد 11 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (4837) حكم قضائى متنوع، وضبط (7) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز بلدى "كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين ، وإستخدامها فى الإستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزته على (عدد 10 بطاقة تموينية) فتم حبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى بالجسم") .

بالإنتقال والفحص تبين قيام (شخصين – أحدهما مصاب بجرح قطعى باليد – مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزتهم – بسبب خلافات حول سعر بيع دراجة نارية ملك المتهم الأول ، وذلك حال تواجدهم أمام العقار محل سكن المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة فتم حبسهما.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7357) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7334) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (23) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (723) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (199) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1073) أرجيلة.

واثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم إشتبهت فى سيارة يستقلها 3 أشخاص ، بفحصهم تبين أنهم (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وعُثر بداخل السيارة على مجموعة من أجزاء السيارات ، مواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أجزاء السيارات بأسلوب "الفك" وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.. وإعترفوا بإرتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب.. وأضافوا بالتصرف فى مجموعة من متحصلات نشاطهم بالبيع لأحد الأشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنه" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهم بالسرقة فتم حبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة وتصدير الفاكهة وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، وقدم أحد المُبلغين شيك بنكى لصالحه من المشكو فى حقه "بدون رصيد".

أسفرت الجهود أن المشكو فى حقه محبوس على ذمة قضيتى (شيك والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات- تبديد والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات)، وتم استخراجه من محبسه، وبمواجهته أقر بأقوال المجنى عليهم، وأضاف بقيامه بارتكاب 6 وقائع نصب بذات الأسلوبن وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم ) حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم ، وبحوزته (880 قرص مخدر - عدد 50,000 قرص منشط - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)

بمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة والمنشطة بقصد الاتجـار، والهاتفـان لتسهيل الاتصال بعملائه ، والمبلغ المـالى مـن متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته فتم حبس المتهم.

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته ( فرد محلى – طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار و السلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والدراجة النارية للتنقل.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب ثلاجة مواد غذائية ومحل فرم لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وضبط بحوزته (740 كيلو جرام لحوم – 60 كيلو جرام فول – 20 كيلو جرام مرقة دجاج – ميزان – مفرمة – 500 كيس فارغ)، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (859) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحرير (55) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (16) مخالفة السير بدون تراخيص، و(6) مخالفات دراجة نارية، و(3) مخالفات شروط التراخيص، و(17) مخالفة موقف عشوائى.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1353) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة. أبرزها ضبط (320 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (23,650 طن –534 بطاقة)، وضبط (61 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (59,022 طن – 13446 عبوة – 2002 قطعة)، وضبط (36 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (32,381 طن – 520 عبوة – 400 قطعة)، وضبط (37 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (27,790 طن – 56674 عبوة – 730353 قطعة – 1800 لتر - 16130 متر)، وضبط (45 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (104820 لتر – 8834 إسطوانة).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز) بأنه عقب قيام شقيقه (محاسب بمصنع أعلاف ، مقيم بذات الناحية) بتحصيل مبالغ مالية من مزارع الدواجن ، وأثناء ترجله من السيارة التابعة لجهة عمله متجهاً إلى مسكنه بمحل البلاغ فوجئ بقيام مجهول بالتعدى عليه بأداة حديدية محدثاً إصابته بإشتباه كسر بالجمجمة "تم نقله للمستشفى" وإستولى على المبلغ المالى ولاذ بالهرب .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "إثنان منهم عاملان بذات المصنع" جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (طبنجة معدلة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظراً لعمل إثنان منهم بذات المصنع محل عمل المجنى عليه وعلمهما بالمبالغ المالية التى يقوم بتحصيلها فقرروا سرقته ، وبتاريخ الواقعة وعقب إنتهاء عملهم وإنصراف المجنى عليه قاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وإقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم .. وبإرشادهم تم ضبط الأداة والدراجة النارية المستخدمتان فى الواقعة وكذا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وقرر أحدهم بحيازته للسلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامى فتم حبهسم.

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تلاحظ لهم جلوس طفلة بمفردها فى حالة بكاء شديد ، وبسؤالها قررت بأنها ضلت طريق عودتها لمحل سكنها عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات وتجهل عنوانها وعدم تمكنها من التوصل لأهليتها .

على الفور تم تقديم الدعم النفسى لها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أهليتها والتوصل لمحل سكنها ، وأمكن التوصل لوالدها (مقيم بدائرة القسم)، وباستدعائه حضر وتعرف عليها وأقر بأنها نجلته ، وأيد ما جاء بأقوالها.. وتم تسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقدم والد الطفلة الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول فى إعادتها لأسرتها.

وتمكنت إدارة شرطة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل إكسسوار مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من إكسسوارات المصنوعات الجلدية "حقائب حريمى" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وخاصة بعلامات تجارية لماركات عالمية "مقلدة" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المحل على (عدد 12500 قطعة إكسسوار حقائب حريمى وجميعها مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بمواجهته إعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (عدد 1600 قرص من عقار الكبتاجون المخدر - عدد 340 قرص منشط - هاتف محمول)، فتم حبسه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بأنه حال تواجده بمسكن شقيقته الكائن بدائرة القسم ، إكتشف سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أمام العقار سكن شقيقته ، وفـى وقـتٍ لاحـق ورد إليه إتصالاً هاتفياً ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (صديق المجنى عليه ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر أنه تمكن من إستخراج نسخة من مفتاح التشغيل الخاص بالسيارة المستولى عليها وإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ومساومة المجنى عليه على إعادتها له نظير المبلغ المالى المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والسيارة وإتهمه بالسرقة فتم حبسه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات .. بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالجسم") ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (عامل- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس من (صاحب شركة توريدات ، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بسحب مالى من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، قام بإيقاف السيارة ملكه أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه ، وحال عودته إكتشف كسر زجاج السيارة ، وسرقة المبلغ المالى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير قدوم وهروب مرتكبيها تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وذلك بإستخدام سيارة مستأجرة بمعرفة أحدهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم .. وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة- سيارة أخرى "ملك أحدهم" تُستخدم فى وقائع سرقات أخرى).

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب وسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد إستخدامها فى وقائع السرقة وإعترفوا بإرتكاب عدد 2 حادث سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، كما تم بإرشادهم ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما فتم حبسهم.

وتبلغ لقسم شرطة مطروح من (طالبتين ، مقيمتان بدائرة القسم) بعثورهما على مبلغ (10 آلاف جنيه) أثناء سيرهما بدائرة القسم.

بالفحص أمكن الإستدلال على مالك المبلغ المالى المشار إليه وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) حيث فقده المذكور بعد صرفه من أحد البنوك ، وبإستدعائه تم تسليمه المبلغ المالى، وقد أبدى إمتنانه ووجه الشكر للطالبتين ولرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به ، كما قامت مديرية أمن مطروح بتكريم الطالبتين وأسرتهما على أمانتهما.

وقامت مديرية أمن مطروح بتجهيز قوافل وأتوبيسات لنقل بعض المواطنين (سيدات – كبار السن) من محل سكنهم إلى إدارة الأحوال المدنية ومكانتها المختلفة بنطاق المديرية ، وذلك لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى بالمجان.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بإطلاق عيار نارى ووجود متوفى بأحد العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم العثور على جثة (عامل بناء ، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط) بإحدى الغرف بشقة سكنية تحت الإنشاء وبها إصابات عبارة عن طلق نارى خرطوش بالرأس.

بالفحص وسؤال ( 6 عاملين بناء مقيمين صحبة المتوفى) قرروا بأنه حال تواجدهم بإحدى الغرف بالشقة محل الواقعة وتواجد المتوفى داخل غرفة أخرى بذات الشقة نمى إلى سمعهم صوت طلق نارى ، وبإستبيان الأمر عثروا على جثة المتوفى على النحو المشار إليه وبجواره سلاح نارى "فرد خرطوش" يملكه (مقاول عمال ، مقيم بذات العنوان).

بالفحص تبين أنه حال تواجد المتوفى داخل الغرفة محل الواقعة قام بالعبث بالسلاح النارى المشار إليه مما أدى إلى خروج طلقة عن طريق الخطأ محدثةً إصابته التى أودت بحياته ، وعقب علم المقاول بالواقعة قام بإخفاء السلاح النارى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المقاول المشار إليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال العمال أيدها، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى (فرد خرطوش وبداخله فارغ من ذات العيار وعدد 5 طلقات من ذات العيار " المستخدم في الواقعة") بمكان إخفائه داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء بالمنطقة محل البلاغ فتم حبس المتهم.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بإشراف قطاع الأمن العام مفادها أنه أثناء تواجد (3أشخاص "لهم معلومات جنائية").، بإحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة ثان أسوان للتنقيب عن خام الذهب حدثت مشادة كلامية بين إثنين منهم تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحدهما بالتعدى على الثانى بالضرب وطعنه عدة طعنات بالصدر بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته وعقب ذلك قام الآخران بنقل الجثة بسيارة "نصف نقل" ودفنها بمنطقة صحراوية قرب أحد المحاجر بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان وضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر الجانى بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المناطق الصحراوية، أرشدا عن مكان الجثة "تم إستخراجها".