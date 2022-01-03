ضبط مسن "83 عاما" أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بجهينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج من ضبط مسن بالمعاش يبلغ من العمر 82 سنة أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزله بدائرة المركز، تم التحفظ على المتهم ومكان الحفر والأدوات المستخدمة وتحرير محضر بالوافعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الأثار بمنزله بدائرة مركز شرطة جهينة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمل والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد عمر مدنى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة.

تم استهداف منزل المتحرى عنه وتبين أنه "م . م . ع" 82 سنة بالمعاش ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة، حيث تم ضبطه بمنزله أثناء قيامه بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله الكائن بذات الناحية، تم ضبط مالك المنزل، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 2 متر وعمق 15 متر بحوش المنزل ، وتم ضبط أدوات الحفر.

تمت مواجهة المتهم وأنكر ما نسب إليه، وأضاف بقيامه بحفر بئر صرف صحي تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.