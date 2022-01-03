"صحة المنيا" تنظم اليوم قافلة طبية مجانية لأهالى قرية نواى بمركز ملوى

المنيا – حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية نواي بمركز ملوى، على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

وكان أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا من خلال إدارة المعامل لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأوضح أنه تم عمل 45815 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا وتوفير جهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم لمستشفى صدر المنيا وذلك خلال شهر نوفمبر 2021.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير ادارة المعامل، أن إدارة المعامل تواصل خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافيه بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة وأضافت انه تم عمل 427 تحليل PTH & FERRITIN لمرضى الغسيل الكلوي، بالإضافة الى تحليل 694 عينة اغذية وتحليل 2336 عينة مياه شرب ، و 31 عينة مياه صرف صحى ،و 30 عينة غسيل كلوى ،و 1 عينة مياه حمامات سباحة وأشارت انه تم تحليل 37 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة ، وتحليل 77 عينة للكشف عن ميكروب الدرن وتحليل 2894 عينة PCR فيروس كورونا و 60عينة PCR لفيروس HCV ؛ 61عينة PCR لفيروس HBV ، وتحليل 1076 عينة للكشف عن الملاريا ، بالاضافة الى عمل 810 شهادة صحية.