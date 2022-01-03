شركة مياه مطروح تنجح فى التعامل مع آثار الأمطار وفتح طريق السلوم بعد غرقه

مطروح - حسن مشالي

أعلنت شركة مياه الشرب الصحي بمطروح، اليوم الاثنين، عن نجاحها في التعامل مع آثار موجة الأمطار، التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وكذلك التعامل مع أحد السيول التي سببته الأمطار الكثيفة، وأثارت أزمة مفاجئة، بمنطقة وادى الرمل على طريق السلوم الدولي، غربي مرسى مطروح، مما تسبب في إغلاق الطريق.

وكان طريق السلوم الدولي، قد شهد تراكم وجريان لكميات كبيرة من مياه الأمطار، بعد أن تجمعت وانحدرت من الصحراء، بعد ساعات من توقف سقوط الأمطار، واندفعت نحو الطريق وأعاقت حركة السير والمرور.

وقال البيان الصادر عن شركة مياه مطروح، إنه تبين أن السبب وراء تغير مسار السيل، هو حدوث كسر فى أحد مخرات السيول بمنطقة غرب مطروح، والذى أدى إلى تغيير مسار المياه، نحو طريق السلوم الدولي.

وأصدر الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، فور تلقي البلاغ، توجيهات لفريق إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة، بسرعة تحرك المعدات والأجهزة اللازمة، لمواجهة الأزمة، وتم الاستعانة بـ 20 موظف من الشركة، من فريق الأزمات والطوارئ، و 4 طلمبات حديثة، بالإضافة إلى سيارات شفط المياه من الطريق.

ونجح فريق الأزمات والطوارئ، في حل المشكلة سريعا، بعد استمرارهم فى العمل لساعات طويلة، من خلال الخبرات المدربة والمعدات، وهو ما ساهم فى عدم حدوث أية خسائر أو أضرار في المنطقة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد رفع درجة الاستعداد في مختلف القطاعات الخدمية، وإزالة أية تجمعات للمياه من الشوارع والمناطق المختلفة والطرق السريعة، ونشر فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومجالس المدن، والتنسيق مع الحماية المدنية، للتعامل مع تجمعات المياه وإزالتها عند سقوط الأمطار.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.