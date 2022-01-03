شرطة هولندا تعتقل 30 متظاهرا بعد إصابة 4 ضباط فى احتجاج على إجراءات كورونا

اعتقلت الشرطة الهولندية حوالى 30 متظاهرا شاركوا فى تظاهرة للاحتجاج على سياسة الحكومة الهولندية بشأن إجراءات وتدابير كورونا.

واحتج حوالى 10 آلاف شخص على سياسة الحكومة الهولندية بشأن كورونا فى مظاهرة محظورة فى أمستردام، وفضت الشرطة التجمع أمام متحف ريجكس يوم الأحد واندلعت اشتباكات عنيفة.

وقالت الشرطة فى المساء انه تم اعتقال 30 مشاركا، وهم متهمون، من بين أمور أخرى، بالإخلال بالنظام العام أو سوء المعاملة أو الحيازة غير المشروعة للأسلحة.

كما أصيب أربعة ضباط عندما حاول عدة متظاهرين كسر حصار من قبل شرطة مكافحة الشغب على مقربة من ميدان المتحف، وبحسب السلطات، هدأ الوضع فى المساء.

ونظرًا للانتشار السريع لمتغير أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا، فإن هولندا فى حالة إغلاق قاسية، والتى من المفترض أن تستمر حتى منتصف يناير على الأقل.

وأظهرت لقطات مصورة ضباط شرطة يستخدمون الهراوات ضد مجموعة من النساء والرجال.

وقالت الشرطة أن ضباطها امتطوا الخيول فى مواجهة المتظاهرين الذين رفضوا مغادرة الميدان، كما تم استخدام الكلاب البوليسية.