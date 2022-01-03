اليوم السابع
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رقيب جيش من الجنس الناعم تثير جدل بعد ظهور فى حفل رأس السنة بالقصر الرئاسى فى أوكرانيا.. اعرف القصة

الإثنين، 03 يناير 2022 09:29 ص
رقيب جيش من الجنس الناعم تثير جدل بعد ظهور فى حفل رأس السنة بالقصر الرئاسى فى أوكرانيا.. اعرف القصة الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي
وكالات

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حالة من الجدل أثارتها مشاركة الرقيب أول فى الجيش الأوكراني ، ناتاليا بوريسوفسكايا خلال حفل رأس السنة بالقصر الرئاسي، وذلك بالمخالفة للقواعد المعمول بها داخل الجيش ، ومن بينها عدم المشاركة فى الاحتفالات.

 

وذكر موقع "اوبوزريفاتل"، إن ناتاليا تم إرغامها على المشاركة في فعالية كلمة الرئيس فلاديمير زيلينسكي بمناسبة رأس السنة، ما يكشل "فضيحة كبري".

 

ووفقا للموقع، بعد نشر مقطع فيديو لتهنئة الرئيس الأوكراني تعرضت بوريسوفسكايا، لموجة عارمة من الانتقادات.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، ردا على ذلك كتبت الفتاة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القيادة العسكرية أجبرتها على المشاركة في الحدث.

 

وقالت بوريسوفسكايا: "كنت ولا أزال وسأبقى ضد زي ( تقصد زيلينسكي). أنا مجرد عنصر عسكري عامل في الجيش، وتلقيت الأوامر بالمشاركة في الفعالية".

 

وبالإضافة إلى ذلك، اشتكت الفتاة من أنها تعرضت للمقاطعة بعد انتشار الفيديو، وقام بعض المستخدمين للموقع بإلغاء اشتراكهم في صفحتها.

 


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