اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مدينة ناصر ببنى سويف: تطوير الوحدة الصحية بدنديل ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 03 يناير 2022 09:00 ص
رئيس مدينة ناصر ببنى سويف: تطوير الوحدة الصحية بدنديل ضمن مبادرة حياة كريمة نائب محافظ بنى سويف يتفقد قرى حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

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أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، استمرار العمل فى المشروعات الحارة تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ناصر وببا.

وقال على يوسف لـ"اليوم السابع"، على استمرار العمل فى مشروع تطوير الوحدة الصحية بدنديل، لتطويرها طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل ، ضمن 17 مشروعا، يتم تنفيذها في قطاع الصحة بناصر لتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وأضاف على يوسف أنه يتم تنفيذ مدرسة كمال قرني عويس  للتعليم الأساسي"إنشاء جديد"، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية وتضم 11 فصلا دراسيا، وذلك ضمن 26 مشروعا مابين "إنشاء جديد، توسعات، تعلية، إحلال جزئي" يتم تنفيذها بقرى المركز.


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