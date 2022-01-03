رئيس المصرية للاتصالات يلتقى العاملين بمحافظة بورسعيد

كتبت هبة السيد

قام المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات بزيارة إلى سنترالى بورسعيد الرئيسى والزهور.

والتقى حامد على هامش الزيارة بعدد من السادة العاملين، وأثنى خلال اللقاء على ما يبذله أبناء الشركة من جهود كبيرة لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة من سكان المحافظة.



جانب من اللقاء

وتقدم مراكز المبيعات بالسنترالات خدمات الاتصالات المتكاملة من تعاقدات الأرضي والداتا والمحمول وخدمات التضامن والتكافل وخطوط طلبة المدارس والمحافظ الإلكترونية ودوائر المعلومات وخطوط الربط والأرقام المختصرة طوال أيام الأسبوع.

وأكد المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب للمحافظة على ريادة الشركة لسوق الاتصالات المصري، والوصول إلى أعلى مستوى من رضا العملاء، كما استمع لمقترحات العاملين لتطوير بيئة العمل وتحقيق أفضل النتائج بما يتفق مع استراتيجية الشركة في التحول إلى أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.