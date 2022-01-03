وأضاف أونيشينكو -فى مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين "إنه وقت طويل حتى شهر مايو. وإذا فعلنا الآن ما هو مطلوب، فعندئذ وبحلول ذلك الوقت يجب أن يتباطأ بالفعل -على الأقل- ويصبح تحت السيطرة".



ووفقا للخبير الروسى، لا توجد أسباب الآن تدعو للذعر أو إدخال أيام عطلات إضافية لأن اللقاحات قد تم تطويرها بالفعل ومن الضروري التركيز على التحصين ضد عدوى فيروس كورونا.