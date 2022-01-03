قال عالم الأوبئة وكبير أطباء الصحة الروسية السابق جينادى أونيشينكو، إن جائحة فيروس كورونا قد تنتهى بحلول مايو المقبل، فى ظل مراعاة جميع التدابير الوقائية وحملات التلقيح.
وأضاف أونيشينكو -فى مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين "إنه وقت طويل حتى شهر مايو. وإذا فعلنا الآن ما هو مطلوب، فعندئذ وبحلول ذلك الوقت يجب أن يتباطأ بالفعل -على الأقل- ويصبح تحت السيطرة".
ووفقا للخبير الروسى، لا توجد أسباب الآن تدعو للذعر أو إدخال أيام عطلات إضافية لأن اللقاحات قد تم تطويرها بالفعل ومن الضروري التركيز على التحصين ضد عدوى فيروس كورونا.
وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أمس الأحد، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 310 آلاف و518 شخصا بعد تسجيل وفاة 811 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتابع المقر، في بيانه، أن 26 ألفا و976 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 9 ملايين و524 ألفا و39 شخصًا.