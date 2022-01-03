اليوم السابع
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خبير أدوية: تصنيع النباتات الطبية والعطرية أفضل من تصديرها خام

الإثنين، 03 يناير 2022 09:00 ص
خبير أدوية: تصنيع النباتات الطبية والعطرية أفضل من تصديرها خام الدكتور حسين عبد الحى
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور حسين عبد الحى  خبير الأدوية ، أن صناعة العطور تدخل تحت نطاق مستحضرات التجميل، بجانب دخول النباتات الطبية الأخرى فى تصنيع خامات الادوية وهذا متاح ويمكن تنفيذه فى مصر .

أضاف حسين عبد الحى ل" اليوم السابع" أن ما يحدث حاليا انه يتم تصدير النباتات طازة أو مجففة وفق حاجة المستورد ولا يتم أى قيمة إضافية عليها، وهذا يحرم مصر من دخل كبير لأن التصنيع يضيف الكثير " نحن نصدرها خام ونرجع نستوردها أدوية او خامات دوائية"، لافتا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مصنع لتصنيع النبات الطبية والعطرية كفيل بتحرك كافة الجهات لتنفيذ المشروع بغرض توطين الصناعة، واستفادة الاقتصاد المحلى. بدلا من تصديرها خام

 ووفق الإحصاءات بلغت صادرات الزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية المصرية التى تصديرها موسم 12018-2019 نحو 188.6 مليون دولار، وبحسب البيانات تم تصدير 79 ألف طن نباتات طبية وعطرية، بقيمة 138.5 مليون دولار للعديد من الدول العربية والأوروبية.

كما تم تصدير 45.4 ألف طن، زهور قطف ونباتات زينة ونخيل، بقيمة 53.1 مليون دولار.

 فيما تم تصدير زيادة خلال العام المالى الماضى بنسبة 4% من حيث القيمة، مقارنة بعام 2018-2019، تم تصدير نحو 48 ألف طن من النباتات الطبية والعطرية بقيمة نحو 81.1 مليون دولار خلال الموسم التصديرى السابق والذى بدأ فى سبتمبر 2019 وانتهى بنهاية أغسطس 2020.


صادرات الادوية

تصنيع النباتات الطبية والعطرية

حسين عبد الحى

صناعة العطور

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