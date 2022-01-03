حكاية بجع عم جحا أشهر معالم الزقازيق.. بقالهم 35 سنة بيفطروا سمك بورى وبلطى

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "حكاية بجع عم جحا أشهر معالم الزقازيق.. بقالهم 35 سنة بيفطروا سمك بورى وبلطي" وتعد البجعة هى من أشهر معالم ميدان المنتزة بالزقازيق، تواجدهم بالمنطقة يعود لأكثر من 35 سنة.

وأكد الحاج محمد حجا، أنه استوطن الزقازيق، منذ نحو 65 سنة، تعود أصوله لمحافظة الإسكندرية، وأسس محل الفسيخ، وأنه قبل 35 عاما، كان فى زيارة لأحد أصدقاءه بمدينة العريش و الذى قام باهداءه بجعة ، قائلا : منذ أن جاءت المنطقة هنا بالمنتزة وهى وش الخير، ربتها كأنها واحدة من ابنائى، أقوم برعاياتهم و تقديم لها الأكل بنفسى، فهى تأكل البورى و البلطى طازج، لا تأكل أى أسماك أخرى أو سمك غير طازجة.

وهى فى أيام الصيف لابد أن تستحمى يوميا أيام فصل الشتاء كل كام يوم، رعايتهم شيء مهم بالنسبة لى، فور عودتى من صلاة الفجر يوميا فتح لهم باب الجراج حيث مخصص لهم مكان للبيات فيه، أقوم باطعامهم سمك طازج، و يخرجون إلى الشارع يتجولون فى المنطقة للاستماع بالشمس.

وأشار إلى أن الأهالى يلتفون معهم، و يتلقطون الصور التذكارية و الأطفال يلعبون معهم.