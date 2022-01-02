رئيس جامعة أسيوط يتفقد التشغيل التجريبى لأول مصنع لمنتجات اللحوم المعبأة

أسيوط فريق المحافظات

زار الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، المستشفى الجامعى للطب البيطرى وذلك لحضور التشغيل التجريبى لأول مصنع لمنتجات اللحوم المعبأة والتى استقبله خلالها الدكتورة مديحة حسنى درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور مؤمن عبد العظيم مدير المستشفى، والدكتور حسين يوسف مدير مركز جودة اللحوم ، والدكتور محمد طلعت عمارة أستاذ الرقابة على الأغذية إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم والذى يضم الدكتور أشرف عبد المالك والدكتورة هديل ، والدكتور ضياء نجيب والدكتور محمد عبد السلام، إلى جانب مشاركة فى الحضور من الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية .

وأكد رئيس جامعة أسيوط على حرصه على متابعة انطلاق خط إنتاج المصنع فى أول يوم له فى مرحلة التشغيل التجريبى والذى يأتى ضمن استراتيجيه الجامعة الهادفة إلى تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية من أجل وضع بصمة مضيئة فى نشاطها الخدمة وسعيها إلى تقديم منتجات غذائية وفق الشروط والضوابط الصحية المنصوص عليها .

وكشف رئيس الجامعة انه جارى إعداد مجمع لبيع المنتجات الغذائية التى تقدمها الجامعة سواء على مستوى منتجات اللحوم والطيور أو الخضر والفاكهة أو المخبوزات التى تنتجها مختلف المزارع والوحدات التابعة لكلية الزراعة، موجهاً أن يتضمن المنفذ كذلك بيع منتجات خط إنتاج مصنع منتجات اللحوم المعبأة والتابع لمستشفى الطب البيطرى وذلك للمترددين على المنفذ من الأفراد من داخل الجامعة أو خارجها .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مديحة درويش أن مصنع منتجات اللحوم المعبأة يُعد أحدث إضافة للوحدات المميزة التابعة للكلية والتى تتضمن المزرعة السمكية التى تقوم بإنتاج ضخم من السمك البلطى، معلنة أن المصنع الجديد يعمل على إنتاج الهامبورجر ، والسجق، والكفتة باستخدام أحدث الآلات المتخصصة وتعبئتها وتخزينها وفق القواعد الصحية والذى من المقرر أن يتم طرح المنتجات للبيع قريباً بكميات كبيرة فى منفذ الجامعة وذلك لخدمة أفراد المجتمع .