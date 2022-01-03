جنايات سوهاج تقضي بالحبس 10 سنوات لكهربائى روع والده بسلاح نارى

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الثانية بجلستها اليوم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال سعد، وهانى محمد صبحى، وأمانة سر طه حسين، في القضية رقم 12067 لسنة 2021 جنايات مركز المنشأة، بمعاقبة كهربائى بالحبس 10 سنوات، وذلك لقيامه بإحراز سلاح نارى واستعراض القوة ضد والده وتهديده باستخدام السلاح النارى.

ترجع الواقعة عقب تمكن مديرية أمن سوهاج من ضبط ياسر . ص . ع 37 سنة كهربائى ويقيم الزوك الغربية دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وذلك عقب قيامه بإحراز سلاح نارى غير مرخص وإستعراض القوة به ضد والده صابر . ع . أ وتهديده بإستخدام السلاح النارى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه وعقب إنتهاء مدة حبسه الإحتياطى تم إحالة المتهم لمحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، قضت قبل ذلك، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال سعد وهانى محمد صبحى، بأمانة سر طه حسين، بمعاقبة عامل بالحبس 15 سنة و100 ألف جنيه غرامة، وذلك لحيازته 5 طرب من مخدر الحشيش بقصد الإتجار والتعاطى، وسنه حبس مع الشغل للتعاطى، وذلك عقب ضبطه بدائرة مركز ساقلته.

كانت مديرية أمن سوهاج، قد تمكنت من ضبط محمد . ص . أ . م 27 سنة حاصل على دبلوم ويقيم شارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج، أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة ساقلته وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت عدد 5 طرب من ذات المخدر وذلك بقصد الإتجار والتعاطى تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاضى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إحاتله للنيابة العامة التي قررت حبسه وعقب إنتهاء مدة حبسه الإحتياطى تم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.