جمارك بمطار أسيوط تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة حازم عبد الرشيد محمد مدير الجمرك، من ضبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 وقانون الجمارك 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 .

أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طيران الجزيرة القادمة من الكويت اشتبه أحمد ناجي رئيس الورديه في الراكب ع . ف . ا مصرى الجنسية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير امتعته الشخصية علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه محمود خليفه فتبين وجود أجسام معتمة .

وبالعرض علي، حازم عبد الرشيد محمد مدير الجمرك قام بتكليف محمود حسن ومحمد مدحي وآمنه علي مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعه الراكب فتبين وجود 10 هواتف محمولة ماركة آيفون 13 مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عصام السمان مدير عام جمارك الاقصر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي رقم 1 لسنه 2022

يأتي ذلك بناءً علي تعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحه الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الوسطي والجنوبية بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية.