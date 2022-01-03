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جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية.. صور

الإثنين، 03 يناير 2022 11:39 ص
جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية.. صور طالبات جامعة حلوان
كتب ــ محمد صبحى

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نظمت إدارة النشاط النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة الطالب والطالبة المثالية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و إشراف عام هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعصام زكي  مدير الإدارة. 
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان شهدت المسابقة هذا العام تنافسا قويا بين الطلاب في جو يسوده الروح الرياضية والود والاحترام المتبادل بين الجميع وتقارب مستويات الطلاب بشكل ملحوظ، وقد قام بتحكيم المسابقة كوكبة من أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة المختلفة. 
وأسفرت النتائج على ما يلي :-
نتائج الطالبات .
المركز الأول الطالبة سما محمد صالح، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 
المركز الثاني الطالبة ديانا محمد كامل، كلية السياحة والفنادق
المركز الثالث الطالبة فاطمة حسين خليل، كلية الأداب 
المركز الرابع الطالبة إسراء جمال الديب، التربية الفنية
المركز الخامس الطالبة  تقوى صالح زكريا، كلية الصيدلة
 
أما نتائج الطلاب فكانت كما يلي :-
فاز بالمركز الأول الطالب عبد الرحمن احمد عبده، كلية الهندسة بحلوان
المركز الثاني الطالب محمد أحمد حسن، الفنون التطبيقية
المركز الثالث الطالب محمود عادل رجب، السياحة والفنادق
المركز الرابع الطالب أحمد حامد محمد، كلية الأداب
أما المركز الخامس للطالب محمد عزت جعفر، كلية الصيدلة
أمين الاتحاد، علي السيد
أمين اللجنة العليا للنشاط الاجتماعي، بسنت محمد.
 
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