اليوم السابع
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توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط بالربع الأول 2022 لـ99.1 مليون برميل يوميا

الإثنين، 03 يناير 2022 04:00 ص
توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط بالربع الأول 2022 لـ99.1 مليون برميل يوميا نفط ارشيف
كتبت - مروة الغول

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تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الطلـب العـالمى علـى الـنفط خـلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 ليصل إلى نحو 99.5 مليون برميل / يوم، أى بنسبة زيادة تبلغ 1.9 % مقارنة بمستويات الربع السابق حيـث انخفض طلـب دول منظمـة التعـاون الاقتصـادى والتنميـة بنسبة 0.7 % ليصل إلى نحـو 45.6 مليـون برميـل / يوم، بينمـا ارتفـع طلـب بـاقى دول العالم بنسبة 4.2 % ليصل إلى نحو 53.9 مليون برميل / يوم وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية ديسمبر 2021.

 

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، بتوقع انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الأول من عام 2022 ليصـل إلى نـحـو 99.1 مليون برميل / يوم، حيث يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصـادى والتنمية إلى نحو 44.6 مليون برميل / يوم، بينما يتوقع ارتفاع طلب باقى دول العالم إلى نـحـو 54.5 مليون برميل / يوم .


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