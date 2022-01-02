أسعار النفط بالأسواق العالمية تحقق أكبر مكاسب سنوية منذ 2016

كتبت -مروة الغول

أنهى خام القياس العالمي برنت عام2021 بتسجيل زيادة سنوية قدرها 50.5%، حيث تعد أكبر زيادة لخام برنت منذ عام 2016، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة سنوية 55.5% .

وسجلت أسعار النفط 77.78 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.21 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط حققت أكبر مكاسب سنوية لها وذلك منذ عام2016 ، مدفوعة بتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الناتج عن جائحة فيروس كورونا .

وتولت الكونغو الديمقراطية السبت الرئاسة الدورية لمنظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ لأول مرة منذ انضمامها الرسمي إلى عضوية المنظمة في عام 2018 برئاسة وزير النفط الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا .

وأفاد بيان لمنظمة أوبك السبت بأن وزراء الطاقة في تحالف المنتجين (أوبك +) سيعقدون اجتماعهم الشهري يوم /الثلاثاء/ المقبل لاستعراض ومراجعة تطورات السوق وتفاعلات العرض والطلب والمخزونات النفطية وتحديد الموقف من إقرار الزيادة الشهرية في الإنتاج والتي تبلغ 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل،وذلك وفقا ل "أ ش أ "

يشار إلى أن الكونغو ستتولى الإشراف على انتخابات الأمين العام الجديد للمنظمة في يوليو المقبل لاختيار خليفة للأمين العام الحالي النيجيري محمد باركيندو والذي قضى 6 أعوام في المنصب، حيث ما زالت العديد من الدول الأعضاء تدرس التقدم بمرشحيها للمنصب.

ومن المعروف أنه لم يتأكد حتى الآن سوى مرشح الكويت هيثم الغيص محافظ الكويت السابق في أوبك.