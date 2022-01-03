تدشين مبادرة "يلا صيانة" لإصلاح جميع الأثاث المدرسى فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

دشن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مبادرة "يلا صيانة" لصيانة وإصلاح جميع الآثاث المدرسى من مقاعد ودسكات على مستوى مدارس المحافظة، والتى انطلقت اليوم من داخل مدرسة على مبارك الابتدائية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بحضور صبرى الدسوقي، وكيل المديرية، محمد حموده، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وقام وكيل الوزارة بمتابعة تنفيذ فعاليات أولى أيام المبادرة فى انطلاقها، حيث قامت مدرسة على مبارك الابتدائية بتقسيم الفناء إلى 4 أجزاء؛ (اللحام، الحدادة، النجارة، الدهان) للقيام بأعمال صيانة وإصلاح جميع الاثاث المدرسى المتهالك، من مقاعد ودسكات، ودهانها بألوان تتناسب مع المرحلة السنية للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم حصر 60 مقعد داخل المدرسة اليوم، ويتم إجراء الصيانة اللازمة لها من أعمال نجارة وحدادة ولحام ودهان، وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بجميع مدارس الغربية، للانتهاء تماماً من وجود مقاعد وأثاث مدرسى متهالك، حفاظاً على المال العام لمدارس الغربية.

ووجه وكيل الوزارة الشكر، لمدير مدرسة على مبارك، على الجهد المبذول وتنظيم العمل، ولكل فريق العمل داخل المدرسة، تقديرا لجهودهم أثناء تنفيذ المبادرة.

الجدير بالذكر، أنه قد تم الإعلان فى الأسبوع الماضى عن إنطلاق المبادرة، وأنه سيتم رصد جوائز قيمة عبارة عن كأس وشهادة تقدير للثلاث مراكز الأولى للمدارس على مستوى كل إدارة تعليمية وذلك بناء على سرعة الإنجاز والتفعيل للمبادرة.