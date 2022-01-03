اليوم السابع
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تداول 1435 طن بضائع و396 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 03 يناير 2022 11:21 ص
تداول 1435 طن بضائع و396 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ميناء نويبع - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الاحمر تداول  1435 طن بضائع عامة ومتنوعة و 396 شاحنة و 60 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 824 طن بضائع عامة و 198 شاحنة و 16 ملاكي.
 
شملت حركة الواردات 611 طن بضائع عامة و 198 شاحنة و44 ملاكي ويتواجد 11  سفن على أرصفة الموانئ.
 
واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 66 شاحنة و 40 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 96 شاحنة و 5 ملاكي و السفينة دليلة بحمولة 68 شاحنة و 9 ملاكي.
 
كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 41 شاحنة بحمولة 611 طن و و 2 ملاكي وتصدير 34 شاحنة بحمولة 824 طن و 2 ملاكي.

ميناء نويبع

ميناء سفاجا

موانى البحر الاحمر

حركة السفن

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