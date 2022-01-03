اندلاع النيران مجددا فى مقر برلمان جنوب أفريقيا بعد حريق أمس

كتب أحمد عرفة

اندلعت النيران مجددا فى مقر برلمان جنوب أفريقيا، بعد حريق أمس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن رجال الإطفاء فى جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، أن الحريق الهائل الذى دمر جزءا كبيرا من مبنى البرلمان فى مدينة كيب تاون، بات تحت السيطرة.

وحسب موقع سبوتنيك، قال جيرمين كارلس المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ، أن "الحريق بات تحت السيطرة أثناء الليل"، مضيفا أن الحريق ما زال مشتعلا فى الجزء القديم من المبنى.

واندلع الحريق فى مجمع برلمان جنوب أفريقيا، فى وقت مبكر من صباح أمس الأحد، فى مقر برلمان جنوب أفريقيا، دون ورود أنباء حتى الآن عن سبب الحريق.

وقال مولوتو موثابو المتحدث باسم البرلمان أن الحريق أدى إلى تدمير كامل لمقر الجمعية الوطنية فى كيب تاون.

وأشارت الهيئة الإعلامية الرسمية إلى "حدوث تصدعات فى بعض جدران المبنى". وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التى تم تداوها على وسائل التواصل الاجتماعى، فقد شوهدت ألسنة اللهب وعمود من الدخان الكثيف فوق المبنى.

وأوقفت الشرطة شخصًا واحدًا على خلفية الحريق، حيث يخضع حاليًا للتحقيق، ولا تزال السلطات تواصل تحرياتها لمعرفة أسباب الحادث.

وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد أعرب عن أسفه للحريق، واصفًا إياه بالحدث الكارثى المحزن للبلاد بأسرها.